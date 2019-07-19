Пензенцы рассказали о жутком ДТП в Арбеково

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19 июля 2019, 10:01Происшествия
В Пензе в Арбекововской заставе столкнулись четыре машины. Очевидцы опубликовали в Сети фото с места происшествия.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста рассказал, что авария произошла примерно в 8.55. Он добавил, что из-за ДТП образовалась гигантская пробка в сторону трассы М-5 «Урал».
Пользователь в комментариях уточнил, что столкнулись Renault Logan, Renault Duster, Hyundai и Lada Largus.
«Белый Logan, выезжавший со двора, не пропустил Duster. Тот от удара вылетел на встречку, врезался в такси Hyundai. После в заднюю часть машины такси врезался Largus. Водителя Hyundai увезли на «скорой», - пояснил очевидец Дмитрий.
Он также добавил, что в настоящее время дорогу, которая с трассы ведет в Арбековскую заставу, перекрыли.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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