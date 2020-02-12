Пензенцы рассказали о тяжелом состоянии «пса-швабры»

12 февраля 2020, 15:37Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» показали в Сети первые преображения собаки, шерсть которой превратилась в огромные колтуны, сделав из пса «швабру».
«А вот и наш малыш Ассаи, чтобы вы понимали запущенность положения, то пишем страшную цифру 4 килограмма – это вес песика. Он словно кошка, хотя у нас в центре даже коты весят больше», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Они предположили, что когда-то песик был домашним, но, видимо, очень давно. Сотрудники фонда постригли собаку как смогли. В дальнейшем они планируют воспользоваться услугами груммера.
«Пока намного важнее разобраться с его здоровьем. И первое чем мы займемся - его передней лапой. Скорее всего, там сломана коленная чашечка, это покажет рентген. И самая главная задача - откормить Ассаи до нормального состояния. Этому мальчишке очень нужно внимание и доброта, забота и любовь», - пояснили работники центра «Питомец».
Узнать о том, как помочь мальчишке встать на ноги, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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