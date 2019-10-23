Пензенцы рассказали о милом щенке, которого сбила машина

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23 октября 2019, 13:11Общество
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о щенке, который попал в беду.
Волонтеры пояснили в группе соцсети «ВКонтакте», что малыша возле дороги нашла женщина. Она отвезла мальчишку к ветеринару и попросила сотрудников центра «Питомец» о помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Собачку сбила машина. Сил пушистика хватило только на то, чтобы отползти от дороги и жалобно скулить. Рентген показал, что у щенка – перелом таза. 23 октября ему назначили срочную операцию, чтобы спасти задние лапки», - добавили работники фонда.
Волонтеры просят пензенцев помочь им поставить малыша на четыре лапки. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь.
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