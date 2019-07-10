Пензенцы рассказали о массовой аварии в Арбеково

В Пензе на проспекте Победы утром 10 июля произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 7.50 четыре машины столкнулись возле школы №9. Все они двигались в сторону центра.

«Веселый» паровозик из четырех авто», - добавил автор поста.

Еще один снимок с места аварии очевидец опубликовал в группе «Пензе live». Автор добавил, что машины стояли там и в 9.30.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».