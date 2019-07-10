Пензенцы рассказали о массовой аварии в Арбеково

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10 июля 2019, 10:33Происшествия
В Пензе на проспекте Победы утром 10 июля произошло ДТП. О случившемся в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 7.50 четыре машины столкнулись возле школы №9. Все они двигались в сторону центра.
«Веселый» паровозик из четырех авто», - добавил автор поста.
Еще один снимок с места аварии очевидец опубликовал в группе «Пензе live». Автор добавил, что машины стояли там и в 9.30.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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