Пензенцы рассказали о коммунальном фонтане на ул. 40 лет Октября

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08 июля 2019, 15:34Общество
В Пензе на улице 40 лет Октября произошел прорыв водопроводной трубы. Об этом стало известно из Сети.
Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места прорыва. Он рассказал, что вода из под асфальта потекла на повороте на улицу Львовскую.
«Опять фонтан! За чей счет?» - возмутился горожанин.
Пользователи в комментариях добавили, что вода льется на этом участке уже второй день.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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