Пензенцы рассказали о коммунальном фонтане на ул. 40 лет Октября

В Пензе на улице 40 лет Октября произошел прорыв водопроводной трубы. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места прорыва. Он рассказал, что вода из под асфальта потекла на повороте на улицу Львовскую.

«Опять фонтан! За чей счет?» - возмутился горожанин.

Пользователи в комментариях добавили, что вода льется на этом участке уже второй день.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».