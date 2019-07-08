08 июля 2019, 15:34Общество

Пензенцы рассказали о коммунальном фонтане на ул. 40 лет Октября

В Пензе на улице 40 лет Октября произошел прорыв водопроводной трубы. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию с места прорыва. Он рассказал, что вода из под асфальта потекла на повороте на улицу Львовскую.

«Опять фонтан! За чей счет?» - возмутился горожанин.

Пользователи в комментариях добавили, что вода льется на этом участке уже второй день.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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