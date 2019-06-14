14 июня 2019, 17:58Общество

Пензенцы рассказали о «дырявой» дороге в Каменском районе

Жители Пензенской области пожаловались в Сети на разбитую дорогу в селе Мочалейка Каменского района.

Фотографии проезжей части местный житель опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«С каждым годом дорога становится только хуже. Ее практически нет. Машины крадутся на скорости 10-20 км/ч и все равно потом едут ремонтировать подвеску», - добавил он.

Пользователи в комментариях отметили, что это не единственная дорога, которая находится в ужасном состоянии. Они рассказали, что в Белинском районе проезжая часть тоже, как решето. Также пензенцы подчеркнули, что автору необходимо измерить размер ям и отправить жалобу в региональное управление ГИБДД.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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