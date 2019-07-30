Пензенцы раскрыли дело о мошенничестве волгоградского полицейского

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа-Западное направление», который в тот момент находился в Пензенской области. Во время следствия у одного из свидетелей изъяли транспорт, тот побоялся, что он тоже может стать подозреваемым.

Мужчина начал узнавать, реально ли избежать ответственности, подкупив правоохранителей. Обратился к знакомому, у которого были связи в полиции.

«В январе 2017 года 37-летний заместитель начальника отдела – начальник отделения №1 отдела №5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области узнал, что мужчина может избежать уголовного преследования и вернуть транспорт за 200 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе.

Полицейский договорился с двумя сообщниками. Вместе они решили попросить у заказчика 6 млн рублей. 2 млн рублей клиент передал в офисе в Волгограде. Кроме того, у одного из тех, кому он отдавал деньги, были долги по бизнесу – 2 млн рублей, мужчина погасил и их.

Оставшиеся 2 млн рублей мужчина отказался передавать сообщникам и пошел в полицию. В результате суд назначил правоохранителю три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф – 400 тысяч рублей. Кроме того, полицейский не сможет занимать должности в госслужбе в течение двух лет. Помимо этого, злоумышленника лишили звания подполковника полиции.

Одному из его подельников досталось меньше. Ему назначили два года и два месяца в колонии общего режима и штраф – 400 тысяч рублей. Второй сообщник сбежал, его объявили в розыск, пишет ИА «Пенза-Пресс».