Пензенцы радуются появлению светофора у Первопоселенца

В Пензе у памятника Первопоселенцу установили светофор. Он, правда, пока не работает, но уже вызывает положительные эмоции у горожан.

«У Первопоселенца, наконец-то, монтируют светофор. Теперь здесь станет безопаснее и заторов меньше, надеюсь», - написала подписчица группы «Это Пенза, Карл!».

Судя по снимкам, которыми поделилась девушка, светофор установили светодиодный.

«Переходить дорогу в этом месте было страшно - то и гляди сшибут, движение там интенсивное», - разделила радость горожанки пользователь Надежда.

«Действительно, наконец-то! А то из-за снующих туда-сюда пешеходов иногда по пять минут автобусы к остановке подъехать не могли», - согласилась пензячка Екатерина.

Правда, не все подписчики разделяют мнение, что эта мера поможет бороться с пробками. В частности, прозвучало предложение организовать в городе хоть один надземный переход, а не ставить светофоры.

Напомним, горожане неоднократно просили отрегулировать у памятника Первопоселенцу движение. Зимой вице-мэр Юрий Ильин сообщал, что вопрос будет решен летом.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».