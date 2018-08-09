Пензенцы радуются появлению светофора у Первопоселенца

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09 августа 2018, 11:03Общество
В Пензе у памятника Первопоселенцу установили светофор. Он, правда, пока не работает, но уже вызывает положительные эмоции у горожан.
«У Первопоселенца, наконец-то, монтируют светофор. Теперь здесь станет безопаснее и заторов меньше, надеюсь», - написала подписчица группы «Это Пенза, Карл!».
Судя по снимкам, которыми поделилась девушка, светофор установили светодиодный.
«Переходить дорогу в этом месте было страшно - то и гляди сшибут, движение там интенсивное», - разделила радость горожанки пользователь Надежда.
«Действительно, наконец-то! А то из-за снующих туда-сюда пешеходов иногда по пять минут автобусы к остановке подъехать не могли», - согласилась пензячка Екатерина.
Правда, не все подписчики разделяют мнение, что эта мера поможет бороться с пробками. В частности, прозвучало предложение организовать в городе хоть один надземный переход, а не ставить светофоры.
Напомним, горожане неоднократно просили отрегулировать у памятника Первопоселенцу движение. Зимой вице-мэр Юрий Ильин сообщал, что вопрос будет решен летом.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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