Пензенцы пытаются спасти крошечных котят с опасной болезнью

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2019, 10:02Общество
Сотрудники пензенского центра «Питомец» рассказали в Сети о котятах, которые страдают серьезным заболеванием.
«Милые крошки подхватили ринотрахеит. Это очень грустно, особенно обидно, что люди никак не могут понять, что именно поэтому мы отказываем в приеме малышей. Но дело сделано, а сейчас двум крохам предстоит долгое лечение», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры в очередной раз призвали пензенцев стерилизовать своих кошек, так как дальнейшие страдания котят – гораздо дороже, чем стерилизация.
Узнать о том, как помочь сотрудникам фонда побороть недуг малышей, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 июля 2019, 12:36На ул. Карпинского два пожилых водителя попали в ДТП
30 июля 2019, 12:04Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»
30 июля 2019, 11:34Пензенским многодетным семьям за полгода выплатили 307 млн рублей
30 июля 2019, 11:03Двое - в больнице. В Чемодановке столкнулись две иномарки
30 июля 2019, 10:50Как предпринимателю из Пензы выбрать расчетный счет?
30 июля 2019, 10:33Пензенцы презентовали проекты на форуме «iВолга»
30 июля 2019, 10:02Пензенцы пытаются спасти крошечных котят с опасной болезнью
30 июля 2019, 09:32В центре Пензы опрокинулась машина «Яндекс.Такси». ВИДЕО