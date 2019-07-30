Пензенцы пытаются спасти крошечных котят с опасной болезнью

Сотрудники пензенского центра «Питомец» рассказали в Сети о котятах, которые страдают серьезным заболеванием.

«Милые крошки подхватили ринотрахеит. Это очень грустно, особенно обидно, что люди никак не могут понять, что именно поэтому мы отказываем в приеме малышей. Но дело сделано, а сейчас двум крохам предстоит долгое лечение», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры в очередной раз призвали пензенцев стерилизовать своих кошек, так как дальнейшие страдания котят – гораздо дороже, чем стерилизация.

Узнать о том, как помочь сотрудникам фонда побороть недуг малышей, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».