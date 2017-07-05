Пензенцы прождали самолет в «Домодедово» 19,5 часов

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05 июля 2017, 10:05Общество
В столичном аэропорте «Домодедово» случилось ЧП - из-за погодного коллапса рейс из Москвы в Пензу был задержан почти на 20 часов.
В город на Суре самолет должен был вылететь 30 июня в 20 часов, однако из-за непогоды вылет состоялся лишь спустя 19 часов 30 минут, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Этот инцидент широко обсуждался в соцсетях. По словам пензенцев, никакой конкретной информации о том, когда будет осуществляться посадка, получить не удалось, на табло просто несколько раз менялось время, самолета так и не было. За все время ожидания пассажиров покормили лишь однажды, а около пяти часов утра посадили в самолет, который, как оказалось, был сломан. Но пензенцы отказались его покидать.
Информацию об инциденте подтвердили в авиакомпании «Саратовские авиалинии»
«В пятницу, 30 июня, вылет рейса 6В-709 Москва - Пенза был вынужденно задержан в «Домодедово» из-за погодного коллапса в этот день в аэропорту Москвы и по причине технической неисправности воздушного судна, выполняющего рейс. Пассажиры вылетели в аэропорт назначения на резервном борту, прибывшем из Уфы, как позволили метеоусловия. Задержка рейса составила 19 часов 30 минут.
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Все претензии будут рассмотрены специально созданной комиссией», - отмечается в официальном сообщении компании.
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