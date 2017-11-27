Пензенцы проверили знания по географии

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27 ноября 2017, 16:04Общество
Жители Пензенской области 26 ноября написали географический диктант (0+). Эта акция проходит уже третий раз.
В нем смогли принять участие не только жители России, но и зарубежных стран, которые владеют русским языком, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В Пензенской области на вопросы отвечали на семи площадках, расположенных, в том числе, в Сердобске, Тамале, и селе Соседка Башмаковского района. В городе организовали четыре места тестирования: в ПГУ, в Пензенском артиллерийскогм инженерном институте, а также в лицеях №2 и №29. Самой крупной площадкой стал Пензенский артиллерийский инженерный институт, где приняли участие 770 курсантов и преподавателей. Всего в регионе написали диктант 1050 человек.
Акция длилась 45 минут. Каждой работе присуждали уникальный код. Это обеспечивало анонимность работы. Для обработки данных нужно было указать пол, примерный возраст, род деятельности и отношение к географии. Сам диктант изначально составляется в трех вариантах: для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.
Каждый из вариантов включает в себя 30 заданий, поделенных на три категории: вопросы на знание географических понятий и терминов, вопросы о расположении географических объектов на карте и вопросы, в которых нужно узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений. Максимальная оценка за всю работу составляет 100 баллов.
Публикация правильных ответов на сайте http://dictant.rgo.ru: 1 декабря, публикация индивидуальных результатов на сайте http://dictant.rgo.ru: 25 декабря.
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