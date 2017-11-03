03 ноября 2017, 19:27Образование Пензенцы проверили свои знания о традициях и обычаях народов России Пензенцы во второй раз написали этнографический диктант. 250 жителей региона проверили свои знания об обычаях и традициях народов России на шести площадках. Пять работали в Пензе, и одна - в Бессоновке. В 2017 году в тест добавили новый раздел.

Почему у пермяков соленые уши, кто жил на берегу озера Светлояр, какой музыкальный инструмент изобрели в Саратовской области? На эти и другие вопросы об особенностях культуры, традициях народов, а также их истории предложили ответить участникам этнографического диктанта. Впервые в тест вошли вопросы о Пензенской области.

«В 2017 году в перечень вопросов вошел региональный блок. В Пензенской области участники ответят на вопросы, в том числе, о знании своей малой родины. Какие коренные народы проживают на территории региона и их географическое размещение», - рассказала региональный координатор международно-просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Пензенской области Елена Блинова.

На выполнение заданий участникам дали 45 минут. Использовать гаджеты или шпаргалки, как и на экзаменах в школе, нельзя. Да и это ни к чему, признались пензенцы. К диктанту все участники подготовились как следует.

«У меня муж военный историк, мы очень много материала прочитали по региональным особенностям. Пензенский край стал моим родным, у него очень богатая история», - поделилась участница международно-просветительской акции «Большой этнографический диктант» Галина Тамбовцева.

Пройти тестирование мог любой желающий старше 15 лет. Фамилии и имена участников были зашифрованы. В ходе регистрации, каждому присвоили индивидуальный номер. По нему пензенцы позднее смогут узнать и результаты на официальном сайте этнографического диктанта.

По завершении тестирования каждому участнику международно-просветительской акции «Большой этнографический диктант» вручили специальный сертификат и билет в музей имени Ульянова. Результаты диктанта обнародуют в день Конституции Российской Федерации, 12 декабря.

Образование

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