Пензенцы проверили себя на прочность в фестивале ГТО

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21 октября 2019, 19:32Спорт
В училище олимпийского резерва прошел областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Его участниками стали команды всех районов Пензенской области. Главное условие - спортсмены должны были быть старше 25 лет.
Многие из участников рассчитывали на золотой знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого было необходимо сдать нормативы по прыжкам в длину, отжиманиям, подъемам туловища из положения лежа, бегу на два и три километра, а также на 60-метровой спринтерской дистанции.
«Это помогает нам каждый раз открывать людей, которые подвижны, любят спорт и занимаются им. Для них это событие. Фестивали проводят также среди студентов, среди школьников, ну и среди трудовых коллективов», - рассказал врио министра физической культуры и спорта области Владимир Жучков.
На фестивале учитывались не только индивидуальные результаты. Победителей в командном зачете ждали награды.
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