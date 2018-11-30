Пензенцы проверили информацию о долгах в аэропорту

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30 ноября 2018, 19:21Общество
30 ноября в фойе пензенского аэровокзала пассажиров встречали судебные приставы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» они предлагали всем желающим проверить информацию о своих задолженностях по административным штрафам. Акцию организовали совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте.
Каждый пензенец не только смог узнать о наличии или отсутствии задолженности, но и произвести оплату на месте. Чтобы принять участие в акции, достаточно было назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения.
«Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, а именно в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу, влечет наложение штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы - до 30 часов», - рассказала врио начальник отделения по исполнению административного законодательства пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Татьяна Салункина.
«В 2018-м на исполнении находилось около 1700 производств в отношении должников на общую сумму около одного миллиона рублей. За 2018 год было взыскано примерно с 336 исполнительных производств на общую сумму около 400 тысяч рублей», - прокомментировала судебный пристав Первомайского РОСП Пензы УФССП России по Пензенской области Ксения Мордачева.
Любой гражданин может самостоятельно узнавать о задолженности, посетив официальный сайт управления федеральной службы судебных приставов России, или установив на смартфон приложение «Банк данных исполнительных производств».
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