Пензенцы просят восстановить изуродованный тротуар

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10 сентября 2018, 11:03Общество
Жители Пензы просят призвать к ответственности компанию, которая проводила ремонт теплотрассы и, по их словам, повредила тротуар на ул. Каракозова.
«После капитального ремонта участка тепломагистрали на улице Каракозова, в районе административного здания № 3 к2 на ул. Насосной, разрушили тротуар. Ходить по грязному песку и камням невозможно, приходится выходить на проезжую часть. Скоро будут дожди, и, соответственно, вся грязь будет и на проезжей части, бордюра здесь нет. Просим решить проблему и разобраться с сетевиком», - написал горожанин в соцсети.
Пост поддержали подписчики группы. Редакция по этой жалобе направила официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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