Пензенцы просят вернуть автобусу №70 остановку напротив ДВС

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09 октября 2017, 12:02Общество
Жители Пензы жалуются на то, что автобусы №70 перестали забирать пассажиров напротив остановки «Дворец водного спорта» в направлении движения с ул. Российской.
Об этом пензенцы написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Когда проводились дорожные работы, был установлен знак остановки общественного транспорта. Через три дня знак пропал. Его выкопали и убрали. Автобусы, не реагируя на просьбу стоящих на остановке пассажиров, проезжают мимо.
Я не понимаю, в чем причина. Почему сложилась такая ситуация? Маршрутные такси там останавливаются. Видел, что троллейбус тоже останавливался. На этом месте много лет была остановка. Чем же автобусам 70-го маршрута она не угодна? Разве вы работаете не для пассажиров? Вот мы, пассажиры, стоим, просим нас забрать. Будьте добры, верните нам остановку!
Только не говорите, что там нет заездного кармана. У нас в городе много остановок, где он не оборудован», - таков текст обращения.
Информагентство направило официальный запрос в мэрию, чтобы помочь пассажирам городского транспорта в решении проблемы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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