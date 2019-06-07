Пензенцы просят спасти от смерти крошечных котят

«Нам подкинули котят, но забрать их мы не можем. Сегодня погибла Брошка. Мы устали тратить силы в пустую, плакать и винить себя. Котята у нас не живут, это факт, не голословный, а построенный на костях и смертях. Но людям все равно. Если вы думаете, что принося котят в наш центр, вы их спасаете, то нет. Вы несете их на смерть!», - написали волонтеры в своей группе во «Вконтакте».

Они призвали пензенцев стерилизовать своих домашних животных, чтобы не думать о том, что делать с котятами и щенками.

«Ребята, мы не можем их забрать себе. Покормили, напоили, держим на улице. Котята красивые, чистые, явно домашние. Им нужна передержка или сразу дом», - добавили сотрудники фонда.

Всю информацию о котятах и о том, как забрать их себе, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».