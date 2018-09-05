Пензенцы просят спасти «Ласточкин пруд» от заболачивания

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05 сентября 2018, 19:38Общество
Знаменитый «Ласточкин пруд» Пензы вскоре может превратиться в болото. Речь о водоеме на Западной Поляне, который находится в лесном массиве за улицей Мира. Пруд заброшен уже более 30 лет. Сейчас за порядком следят только неравнодушные местные жители. Они обратились к городским властям с просьбой благоустроить зону отдыха.
Когда-то этот пруд пользовался большой популярностью у пензенцев и гостей города. Там отдыхали целыми семьями, загорали на песчаных берегах и купались в чистейшей родниковой воде. Спустя несколько десятилетий вместо зоны отдыха - заброшенная территория. Местные жители хотят снова сделать это место центром притяжения горожан. В числе инициативной группы - известный музыкант, продюсер и композитор Семен Гольцман. Вблизи этого водоема он живет уже более 20 лет.
«Озеро погибает, поэтому хочется, чтобы оно заиграло новыми красками, потому что это одно из самых ярких и красивых мест в городе», - сказал он.
Несколько местных жителей ходят туда почти каждый день. Неравнодушные люди регулярно убирают там мусор. Однако очистить сам водоем самостоятельно они не могут - пруд основательно зарос.
«Здесь все заброшено уже в течение 32 лет. Раньше какая-то фирма немного чистила побережье, а после 90-го года перестали. А пока мы стараемся поддерживать порядок своими силами», - рассказал житель Пензы Михаил Фишкин.
За порядком возле «Ласточкиного озера» следят в основном пожилые люди. Они надеются, что городские власти все-таки займутся благоустройством этого места - очистят воду, привезут на берег песок, а главное - сделают лестницу.
С просьбой спасти знаменитое озеро люди обратились к специалистам городской администрации. Письмо опубликовали на портале «Открытая Пенза» еще в конце мая, но оно так и осталось без ответа.
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