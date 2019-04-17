Пензенцы просят сделать городские мусорки в едином стиле

Жители Пензы предлагают оформить контейнеры и площадки для сбора мусора в едином стиле по всем городу. По их мнению, это выглядело бы более эстетично.

«Администрация Пензы может не допустить появления в городе разномастных мусорных контейнеров, которые портят его облик, а выдержать их в едином стиле. Пока же, в соответствии с решением Пензенской городской думы от 26 июня 2009 г. № 66−7/5 «Об утверждении правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе», лишь указано, что «контейнеры (бункеры) должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, иметь надлежащий эстетический вид и маркировку с указанием владельца». До тех пор, пока термин «надлежащий эстетический вид» не будет конкретизирован в Пензе, будут на площадках разные контейнеры», - написал местный житель в «Жалобную книгу»информационного агентства.

«Хотелось бы еще добавить, что бы и ограждение площадок для сбора мусора было оформлено так же в едином стиле!» - добавил в комментариях к обращению другой горожанин.

На предложение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что для принятия такого решения нужно вносить изменения в технологическую документацию, проходить экспертизу, а это требует вложений. Средств в казне на такие вещи нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».