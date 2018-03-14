Пензенцы просят разобраться со странными благотворителями в маршрутках

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14 марта 2018, 13:02Общество
В Facebook развернулась дискуссия по поводу появления странных благотворителей в транспорте. Если раньше они орудовали в автобусах, то теперь переключились на маршрутки.
Свидетелем одного такого случая стал журналист Дмитрий Гулин. По его словам, в салон маршрутки №9м на одной из остановок вошла девушка в футболке с логотипом якобы благотворительной организации.
«Она поздоровавшись с «водилой» (без просьб о возможном бесплатном проезде), девушка вошла и проговорила зазубренный текст. Я ей сказал, что контора мошенническая, которая действует вне закона. Ловить ей при таком раскладе было нечего, однако когда «текст» закончился, она не вышла, а вступила в «диалог»! В процессе «беседы» она, апеллируя к Конституции, которая якобы позволяет ей «побираться» по маршруткам, в присутствии двоих моих свидетелей, которые ехали в той же маршрутке, заявила, что разрешение на бесплатный проезд для сбора денег ей было дано руководством компании-перевозчика», - возмутился он и предложил руководству города обратить внимание на эту проблему.
В комментариях пензенцы подтвердили, что такие ребята встречались и им.
«Вытолкал такого из маршрутки на ул. Кирова. Но важно вот что. Когда я наезжал на этого пацана в белых одеждах, народ роптал в мою поддержку. А жена говорит, что была свидетелем, когда водитель маршрутки высадил мошенника. Не зря шумим, процесс пошел», - отметил один из пользователей.
Общественник Олег Шарипков предложил заснять «благотворителей» на камеру и обратиться в полицию, а также нагрянуть в офис этой организации.
Тема лжеблаготворителей поднимается в Пензе не впервые. О том, как работают мошеннические схемы в этой сфере и как выявлять их, читайте здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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