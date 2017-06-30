Пензенцы просят продолжить проект граффити с изображениями Героев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июня 2017, 09:25Общество
Жители Пензы интересуются, когда в городе появятся новые граффити с изображениями Героев СССР.
«В декабре прошлого года в Пензе на ул. Красной торжественно открыли красивое граффити с изображением героя СССР Константина Анохина, это вызвало у всех горожан только положительные эмоции. Тогда же было объявлено что в ближайшем будущем к Дню Победы 9 мая (который уже прошел), в городе появятся аналогичные проекты с изображением Андрея Кижеватова, Лидии Руслановой и других героев Советского Союза. Но прошло много времени, о проекте забыли, ко Дню Победы ничего подобного не подготовили и в настоящее время все затихло и умолкло о данных граффити на многоэтажных домах Пензы. Вопрос — будет ли продолжен данный проект и когда ожидаются новые, подобные красивые граффити у нас в городе», - написала пензячка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Дргуие горожане тоже высказались за продолжение проекта.
«Проект продолжить и поддержать! На фоне серого и однотипного убожества появится маленькая индивидуальность», - отметил мужчина.
Информагентство переадресовало вопрос в соответствующие инстанции.
30 июня 2017, 13:29Бурлаков поздравил выпускников аграрного уинверститета
30 июня 2017, 13:02Пензенцы могут предложить эмблему для Городского совета отцов
30 июня 2017, 12:28В Пензенской области десять пожарных тушили жилой дом
30 июня 2017, 12:01В Пензенской области школа заплатит за травму ребенка на перемене
30 июня 2017, 11:04В Пензенской области опрокинулся «Фольксваген Пассат», есть пострадавшие
30 июня 2017, 10:31В Пензе перенесли остановку на ул. Луначарского
30 июня 2017, 10:06В Пензе жители нескольких улиц останутся без воды
30 июня 2017, 09:25Пензенцы просят продолжить проект граффити с изображениями Героев