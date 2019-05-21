Пензенцы просят привести в порядок туалеты в зоне отдыха на ГПЗ-24

Жители Пензы обратились в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о неприглядном состоянии туалетов в зоне отдыха на ГПЗ-24.

По их словам, у кабинок нет дверей, поэтому отдыхающие справляют нужду в кустах. Запах, уверяют местные жители, стоит отвратительный.

«На пляже ГПЗ-24 необходимо поставить туалеты. На сегодняшний день коробка от туалета без дверей стоит, туда зайти страшно. Соответственно, посетители ходят по нужде в кусты, рядом с домами, отсюда - вонь. Нам, жителям близлежащих домов, очень неприятно видеть из окон такое зрелище. Кроме того, в этих кустах скапливается мусор. Почему там не убираются, не понятно», - написала автор обращения.

На жалобу поступил ответ от вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что зона отдыха – в аренде на 10 лет у частной организации. Почему мэрия не перенаправила частнику это обращение, и будут ли убираться там арендаторы, Юрий Олегович не уточнил. Редакция информационного агентства намерена разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».