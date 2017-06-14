14 июня 2017, 15:33Общество Пензенцы просят позже выключать свет на аллее в Ахунах Жители Пензы обратились в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с просьбой помочь решить проблему с освещением велолыжероллерной трассы в Ахунах.

«Каждый день в 21.45 выключают свет на аллее в Ахунах, люди в это время гуляют, катаются на велосипедах и роликах. Хотелось бы, чтобы свет отключали хотя бы попозже, в 23.00, например!» - написала горожанка.

Ее поддержал другой пензенец, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Как это ни странно, но и в 23.00 будут гулять и заниматься, посмотрите на Олимпийскую аллею на Западной поляне. Даешь свет!» - отметил он.

Информагентство направило официальный запрос по данной жалобе.

Общество

просмотров 77