Пензенцы просят позже выключать свет на аллее в Ахунах

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14 июня 2017, 15:33Общество
Жители Пензы обратились в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с просьбой помочь решить проблему с освещением велолыжероллерной трассы в Ахунах.
«Каждый день в 21.45 выключают свет на аллее в Ахунах, люди в это время гуляют, катаются на велосипедах и роликах. Хотелось бы, чтобы свет отключали хотя бы попозже, в 23.00, например!» - написала горожанка.
Ее поддержал другой пензенец, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Как это ни странно, но и в 23.00 будут гулять и заниматься, посмотрите на Олимпийскую аллею на Западной поляне. Даешь свет!» - отметил он.
Информагентство направило официальный запрос по данной жалобе.
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