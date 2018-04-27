Пензенцы просят построить больницу в дальнем Арбеково

Жителей Пензы интересует, будут ли построены учреждения здравоохранения в дальнем Арбеково. Вопрос обсудили на сессии Гордумы 27 апреля.

Депутат Михаил Шленчик отметил, что в городе многое делается для развития здравоохранения, но записаться к врачу сложно.

«Все учреждения здравоохранения относятся к области. Но ко мне лично, как к депутату, обращаются жители с вопросами. Было обращение граждан от жителей дальнего Арбеково по строительству там детской поликлиники. Вчера на фракции было принято решение об обращении к губернатору с просьбой о возведении детской поликлиники на ул. Ладожской», - сообщил глава Пензы Валерий Савельев.

Кроме того, по словам Михаила Шленчика, много обращений от жителей и по созданию в этом районе больницы, пишет ИА «Пенза-Пресс».