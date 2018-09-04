Пензенцы просят «найти и наказать» тех, кто перенастроил светофоры на ул. Окружной

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04 сентября 2018, 12:04Общество
Пензенские автомобилисты продолжают возмущаться в связи с изменением времени работы светофоров на перекрестке ул. Окружной и Воронова.
В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» поступило очередное обращение.
«Прошу найти и наказать виновных в абсолютно безграмотной организации дорожного движения, а именно — настройке светофоров на пересечении ул. Окружной и Воронова. В основном направлении красный горит 94 секунды, а весь перекресток перекрывается на 25 секунд. При этом по нему проходят за это время от нуля до двух пешеходов. В итоге пробка растягивается более чем на километр на ровном месте. Неужели в 2018 году в Пензе нет специалистов, способных рассчитать правильное время настройки светофоров?» - написал пензенец.
Напомним, ранее в информагентство поступала аналогичная жалоба – водитель авто сетовал на то, что из-за перенастройки светофоров по утрам на ул. Окружной начали образовываться большие пробки, и в подтверждение своих слов присылал фото.
Официальные запросы по обоим обращениям направлены в мэрию.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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