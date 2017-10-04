Пензенцы просят изменить график движения маршрутки №30

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04 октября 2017, 10:03Общество
Пензенцы сообщают о том, что из-за неудобного графика маршрута №30 подолгу не могут уехать домой вечером после работы.
Об этом жители города написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«На конечной остановке автобуса № 30 — «Аэропорт» находится технопарк «Рамеев», в котором работают до 18.00 более 1000 человек. Более 500 из них живут на ул. Богданова, Западной, в Арбеково, а также, конечно, и в Терновке. 30 маршрут для многих - единственная возможность попасть домой. Но с недавних пор, этот маршрут в 17.59 проносится со скоростью света, абсолютно пустой и исчезает в ночи. На глаза наворачиваются слезы, когда в окне вдали видишь свой единственный транспорт. Приходится 30 минут проводить в ожидании следующего шанса уехать домой.
Очень прошу внести изменения на 1−2 минут в расписание автобуса, прибыль для кондуктора и водителя обеспечена, счастье народу – тоже», - сообщается в тексте обращения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
ИА «Пенза-Пресс» перенаправило это предложение официальным запросом в мэрию города.
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