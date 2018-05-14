Пензенцы просят благоустроить смотровые площадки

«На Западной поляне располагается отличная смотровая площадка. Благодаря своему расположению с нее можно увидеть практически весь город. Однако в настоящий момент она не ухожена. За годы запустения красивый вид закрыт разросшимися кустами и деревьями. Асфальт развалился. Пожалуйста, хотя бы срубите деревья, которые закрывают вид на город. Затем можно будет уложить плитку, поставить скамьи и навесы, запретить въезд автомобилям», - написал горожанин.

«Есть еще одно потрясающее по красоте место — оно находится в Военном городке на Южной поляне — там вид еще красивее. Но там стоят гаражи, въезд закрыт был раньше цепью, сейчас не знаю. Предлагаю гаражи эти выкупить у собственников, снести и сделать лучшую в городе, а то и в Поволжье смотровую площадку. Смотровых площадок в Пензе практически нет. А часть ранее функционировавших площадок, в частности, на Западной поляне, - в удручающем состоянии», - отметил другой горожанин.

Правда, имея со сносом гаражей пришлась по душе не всем. Ряд горожан назвал ее бредовой, не пожелав расставаться с собственностью.

Предложения пензенцев редакция направила в администрацию Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».