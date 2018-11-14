Пензенцы прошли экспресс-обследование на сахарный диабет

14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, в Пензе прошла акция «Скажи диабету: «Стоп!» (0+). По статистике в мире более 425 миллионов человек живут с этим заболеванием, и из них каждый второй не знает о нем. В Пензенской области на учете у врачей находится свыше 45 000 таких пациентов. Количество людей, которым ставится этот диагноз, растет с каждым годом.

Пензенцы, в основном, люди пожилого возраста, пришли во дворец спорта «Буртасы» с целью пройти экспресс-обследование: определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление и узнать индекс массы тела.

«Пришла, потому что знаю, что у меня немного повышен сахар. К врачу из-за этого не пойдешь, а тут, так как рядом живу, решила воспользоваться возможностью», - сказала участница акции Лидия Седакова.

Если одни пришли проконтролировать свои показатели здоровья, то другие решили узнать прогноз развития сахарного диабета. Речь идет о втором типе заболевания. В отличие от первого, он не передается по наследству, а приобретается в течение жизни.

С участниками акции оформили специальную анкету на прогнозирование диабета на ближайшие десять лет. Люди должны были ответить на восемь вопросов, а затем посчитать риск развития заболевания на указанное время. Среди вопросов - окружность талии, индекс массы тела, наличие физической активности.

По данным пензенского областного центра медицинской профилактики каждый второй взрослый человек региона страдает ожирением. Как известно, ему способствует не только малоподвижный образ жизни, но и неправильное питание. Многие жители в ежедневный рацион не включают фрукты и овощи, отказываются от каш.

«Недавно общалась с жителями региона, они считают, что совсем необязательно есть на завтрак кашу. Плюс не едят правильно в обед. А за три часа до сна обязательно чем-нибудь перекусывают», - рассказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Нерациональное питание, малоподвижный образ жизни и вредные привычки, особенно - курение - это главные предпосылки развития сахарного диабета второго типа.

«Норма сахара натощак - 6,1, после еды - 7,7, а холестерина после приема пищи - 5», - сказала медицинская сестра Пензенского областного центра медицинской профилактики Сылу Акжигитова.

Контролировать показатели здоровья для предотвращения развития сахарного диабета второго типа нужно не реже одного раза в год. Удобнее всего это делать в центрах здоровья. В Пензе работает три таких учреждения. Не стоит отказываться и от диспансеризации. Кроме того, можно стать участником программы «35+». Она предполагает работу стационарных точек измерения основных показателей здоровья на базе крупных спортивных сооружений области.