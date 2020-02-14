Пензенцы проконсультировались у онколога и дерматолога в торговом центре

Пензенские медики проводят первичное обследование пациентов в торговых центрах. Заранее записываться не надо. Сдать кровь на анализ и получить консультацию специалиста может любой желающий. На этот раз секретами здоровья и долголетия с пензенцами поделились онкологи и дерматологи.

Кого ни спроси, посетители супермаркета как один отмечают, что очень удобно прийти за покупками и пройти небольшое обследование.

«Мне нужно было кое-чего в магазине, затем увидела, что можно проконсультироваться у врача. Решила проверить кровь на холестерин и сахар», - рассказала жительница Пензы Раиса Гурьева.

К врачам-специалистам мог свободно обратиться любой желающий. Свой прием в фойе торгового центра вели дерматолог и онколог. Первым делом покупателям предлагали пройти осмотр, чтобы врачи могли выявить визуальные признаки опасных заболеваний. Кроме этого, специалисты давали горожанам советы, как сохранить здоровье на долгие годы.

«Исследования говорят о том, что соблюдение норм ЗОЖ и регулярное прохождение диспансеризации в несколько раз уменьшают вероятность развития злокачественного новообразования», - отметила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Подобные акции в рамках месячника борьбы с онкологией довольно востребованы. В следующий раз врачи проведут выездной прием 20 февраля (0+).