Пензенцы пройдут 18-дневную экспедицию по районам области

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10 июля 2017, 18:49Общество
300 километров по бездорожью за 18 дней. Двое жителей Пензы решили пешком пересечь регион с Запада на Восток строго по 53 параллели.
Эта экспедиция станет первой, во время которой путешественники пройдут строго по 53 параллели или Золотому сечению Пензенской области. На пути в 300 километров от границы с Тамбовской до границы с Ульяновской областью участникам похода предстоит идти по бездорожью, пересекая овраги, реки и леса.
«Это не санаторно-курортная покатушка или садово-огородный экстрим, это пешеходный поход по бездорожью. Почему пешеходный? Потому что мы прикинули, что на велосипеде умучаешься: по дебрям, болотам будет велосипед на нас ехать, а не мы на нем», - сказал организатор научно-спортивной экспедиции «53-я параллель. Золотое сечение Пензенской области» Александр Шилин.
К 18-дневной экспедиции пензенцы тщательно готовились, настраивались физически и запаслись походными вещами, которых набралось немало.
«Порядка 30 килограммов полезной нагрузки - все самое необходимое для ночлега, продукты, техника, в наши дни никуда без гаджетов, зарядники, мобильные телефоны, навигаторы, компасы. И, конечно, все по мелочи - топорики, ножовочки, запас воды небольшой, теплая одежда, аптечка вот в боковом кармане», - перечислил представитель Пензенского отделения Российского союза спасателей Вадим Кабанов.
Научно-спортивную экспедицию приурочили к 460-летию вхождения земли Пензенской в состав Русского царства и 300-летию спасения Пензы во время Большого Кубанского погрома летом 1717 года. Об этих и других знаковых исторических вехах области путешественники планируют рассказать школьникам.
«Вы очень здорово продумали вопрос, что во время экспедиции будете заходить в школы, оздоровительные лагеря и вместе с детьми будете еще и еще раз вспоминать историю», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев.
Один из организаторов похода - пензенский пожарно-спасательный центр. Кстати, в 2017 году пензенской поисково-спасательной службе исполняется 25 лет. Профессиональные спасатели в режиме реального времени будут отслеживать передвижения путешественников и в случае необходимости готовы прийти им на помощь.
Участникам экспедиции пожелали хорошей погоды, чтобы вернуться в срок. Маршрут пензенцев проложен по территории 28 сельских поселений восьми районов области. Обратно в Пензу путешественники вернутся 27 июля.
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