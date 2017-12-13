13 декабря 2017, 12:05Общество Пензенцы продали паленый алкоголь на 7 млн руб Двоих жителей Пензенской области осудили за продажу, хранение и сбыт нелегального алкоголя.

По информации пресс-службы регионального УФСБ России, двое мужчин в июне незаконно продали 34240 бутылок по 0,5 литра спиртосодержащей жидкости. При этом на них не было сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, а также обязательных сертификатов.

Общая стоимость изъятой продукции составила более 7 миллионов рублей.

Первомайский районный суд признали мужчин виновными в производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесении информации, предусмотренной законодательством РФ, в крупном размере с назначением различных сроков наказания. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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