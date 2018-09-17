Пензенцы пробежали «Кросс наций - 2018»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 сентября 2018, 19:14Спорт
Жители Пензенской области присоединились к всероссийской ежегодной акции «Кросс наций». Массовые забеги прошли в нескольких городах региона и только в областном центре на старт вышли порядка десяти тысяч человек.
Это был один из самых массовых стартов в Пензе за последние годы. Каждый из участников забега выбрал для себя одну из четырех дистанций - на 4000, 6000, 8000 или 12000 метров. Маршрут пролегал по улице Окружной, участку улицы Мира, дороге-дублеру и Олимпийской аллее. Для приверженцев здорового образа жизни это прекрасная возможность проверить свои силы и выносливость. Девятиклассник Валерий Цветов стартовал вместе с одноклассниками и уже через десять минут оставил товарищей далеко позади себя.
«Готовился пять дней, бегал по четыре километра и немного удивлен результатом. Не устал, готов преодолеть еще какую-нибудь дистанцию», - сказал он.
Юный регбист Данила Спиридонов и его тренер превратили участие в «Кроссе наций» в своеобразную тренировку. Они вместе пробежали минимальную дистанцию - четыре километра.
«Тренер поддерживает, заставляет бежать дольше, не сбавлять темп, мотивирует. Благодаря этому я становлюсь выносливее», - рассказал Данила Спиридонов.
«Занимаюсь регби, а не легкой атлетикой, но стараюсь принимать участие во всех спортивных мероприятиях», - сказал тренер по регби Кирилл Захаров.
После основного старта был дан детский. Для нескольких сотен дошколят и школьников организаторы определили дистанцию в привязке к году соревнований - 2018 метров. На церемонии награждения они встретились с теми, с кого намерены брать пример. Представители старшего поколения ежегодно участвуют в «Кроссе наций». Поддерживать оптимальную спортивную форму помогают регулярные пробежки.
«Постоянно бегаю по аллее и зимой, и летом без перекуров и по расписанию. Живу недалеко, поэтому очень удобно», - рассказали участники «Кросса нация - 2018» Виктор Котлов и Владимир Медведев.
По итогам всех дистанций лучших спортсменов в каждой возрастной категории наградили грамотами и подарками. Затем на площадке возле спорткомплекса «Дизель-Арена» состоялся праздничный концерт.
18 сентября 2018, 12:36Пензенская область - лидер в ПФО по объему льготных кредитов
18 сентября 2018, 12:09«Термодом» устроил в Спутнике праздник для новоселов
18 сентября 2018, 12:04Бессоновец помог другу купить наркотики и сел в колонию
18 сентября 2018, 12:03На гастролях в Пензе тигры из цирка-шапито обзавелись потомством
18 сентября 2018, 11:34Пензенец изуродовал машину во дворе и побил стекла
18 сентября 2018, 11:03Пензенцев ждут в больницах 22 сентября на День открытых дверей
18 сентября 2018, 10:33В соцсетях появились слухи об убийстве юных пензенцев
18 сентября 2018, 10:02Земетчинца арестовали за долг перед ребенком