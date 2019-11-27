Пензенцы привезли с конкурса «Абилимпикс» 6 золотых медалей

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27 ноября 2019, 19:09Образование
Молодые специалисты из Пензы - вновь среди лучших в стране. Участники всероссийского конкурса профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» вернулись в родной город. Они привезли с собой шесть золотых медалей за победы в различных номинациях.
Участники вернулись из Москвы уставшими, но довольными. Молодые специалисты завоевали восемь медалей престижного конкурса.
«Программа была очень насыщенная - гематологические и санитарно-гигиенические исследования, новые сложные приборы и оборудование. Очень волновалась, но счастлива, что попала на этот конкурс», - сказала победительница конкурса профессионального мастерства Юлия Володина.
«Думаю поработать над ошибками, и в следующий раз первое место точно будет наше», - признался бронзовый призер конкурса профмастерства Виктор Заботин.
В финал конкурса вышли более 800 человек. 15 из них - представители Пензы. Победителей определяли в трех категориях - школьники, студенты и специалисты. По результатам всех испытаний жителям региона не оказалось равных в компетенциях «Медицинский и лабораторный анализ», «Сварочные технологии», «Зубной техник» и «Семеновод».
«Ежегодно улучшаем результат. Это заслуга преподавателей, мастеров производственного обучения, труд самих студентов. Подготовка идет в течение всего года, и работодатели участвуют в ней. Уверен, что мы и дальше будем прославлять регион», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Победители не смогут защитить свой статус на следующем конкурсе. Согласно правилам, они смогут принять участие в «Абилимпикс» только в 2021-м году.
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