Пензенцы привезли «бронзу» со студенческих соревнований по волейболу

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28 ноября 2018, 09:32Спорт
В Москве прошел финал «Кубка студенческой волейбольной ассоциации» среди мужских и женских команд.
В соревнованиях принимали участие 12 мужских и 12 женских команд – победителей федеральных округов, а также студенческих кубков Москвы и Санкт-Петербурга. Приволжский федеральный округ представляла мужская команда Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, как региональный победитель, сообщает пресс-центр облправительства.
По результатам турнира пензенская команда заняла третье место, уступив в полуфинале команде РТУ МИРЭА из Москвы. В матче за третье место волейболисты встретились с командой ЮУрГУ из Челябинска и победили со счетом 3:0, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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