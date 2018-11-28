Пензенцы привезли «бронзу» со студенческих соревнований по волейболу

В соревнованиях принимали участие 12 мужских и 12 женских команд – победителей федеральных округов, а также студенческих кубков Москвы и Санкт-Петербурга. Приволжский федеральный округ представляла мужская команда Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, как региональный победитель, сообщает пресс-центр облправительства.

По результатам турнира пензенская команда заняла третье место, уступив в полуфинале команде РТУ МИРЭА из Москвы. В матче за третье место волейболисты встретились с командой ЮУрГУ из Челябинска и победили со счетом 3:0, пишет ИА «Пенза-Пресс».