Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»

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19 июня 2019, 14:41Общество
В Пензе в канун Дня памяти и скорби, 21 июня, у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев пройдет акция «Свеча памяти» (0+).
Акция посвящена памяти о бойцах, которые не вернулись с фронта во время Великой Отечественной войны.
Мероприятие пройдет во всех районах области. В нем примут участие ветераны, активисты общественных организаций и другие неравнодушные граждане. Всех желающих приглашают присоединиться к акции, в Пензе она начнется в 21.00.
«Свечу памяти» проводит региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».
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