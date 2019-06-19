Пензенцы присоединятся к акции «Свеча памяти»

В Пензе в канун Дня памяти и скорби, 21 июня, у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев пройдет акция «Свеча памяти» (0+).

Акция посвящена памяти о бойцах, которые не вернулись с фронта во время Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет во всех районах области. В нем примут участие ветераны, активисты общественных организаций и другие неравнодушные граждане. Всех желающих приглашают присоединиться к акции, в Пензе она начнется в 21.00.

«Свечу памяти» проводит региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Историческая память».