Пензенцы приняли участие во Всемирном дне чистоты

В Пензе в минувшие выходные прошли сразу две экологические акции. Первая - в рамках Всемирного дня чистоты на Ласточкиных горах и возле пруда у городской больницы №6. Вторая - у стелы «Росток».

«Характер, сила и воля». Эта надпись, выполненная в технике граффити, как отражение состояния души тех, кто стал участником акции «День Суры». Учащиеся четырех пензенских школ, одно лицея, а также студенты ПГУ навести чистоту на правом берегу реки возле «Ростка». На уборку пришли по собственной инициативе.

«Этот монумент считается символом города, и очень жалко, что здесь так много мусора. Сюда приезжают люди из других регионов, в июне проходили соревнования на каноэ и все видели это», - сказала ученица школы №59 Пензы Алина Евсеева.

Многие школьники, ставшие участниками акции, состоят в Союзе добровольцев России. Руководитель пензенского регионального отделения Сания Денисова в школьные годы сама была участницей группы активистов «Тимур и его команда». Идея ее организации возникла после прочтения одноименной книги Аркадия Гайдара.

«Сейчас почти везде потребительские отношения, дети знают, что им за это должны заплатить. Мы же выходим за просто так, цель - здесь город чище», - рассказала она.

Главный организатор акции - молодежное экологическое движение «Зеленая волна», созданное по инициативе пензенского регионального отделения Русского географического общества. С ее помощью активисты пытаются привлечь внимание общественности к экологическому состоянию водных объектов области. На призыв оказать помощь в уборке берегов главной артерии региона не первый год откликаются сотрудники федеральной службы судебных приставов.

«Считаю, что кто-то должен об этом заботиться. Здесь должны стоять лавочки и урны, либо передвижные контейнеры, потому что если человеку некуда выкинуть мусор, то, к сожалению, культура большинства такова, что они не заберут с собой пакет с отходами», - сказала пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области Яна Загребельная.

После проведения экологических акций количество мусора сокращается в разы. Если в 2012 году, в первый год проведениям масштабной уборки, с берегов Суры в центре Пензы вывезли три самосвала мусора, то на этот раз мешки уместились в одну машину.

«Сильно расстраивает то, что Сура и ее территория находятся в таком ужасном состоянии. Никто не поддерживает чистоту, но мы пытаемся хоть немного сделать лучше», - отметила лидер молодежного экологического движения «Зеленая волна» Татьяна Шахова.

Объектами экологических акций, как правило, становятся территории возле водоемов и лесные массивы. «Сделаем!» - такое название получила другая акция, прошедшая возле озера на Ласточкиных горах. Она состоялась в рамках Всемирного дня чистоты.

«Мы считаем, что такие акции необходимы, тем более, когда кончается сезон. Жители отдохнули, но, к сожалению, не убрали за собой, особенно в тех местах, где отсутствуют контейнеры», - сказала руководитель отделения движения «ЭКА» в Пензенской области Алина Можачкина-Грибанова.

В международной акции «Сделаем!» помимо России участвуют еще 132 страны. Главным организатором уборки лесного массива на Ласточкиных горах выступили движение «ЭКА» и Общероссийский народный фронт.

«Народный фронт взял на себя две точки. Одна из них - пляж возле городской больницы №6, как показал опрос, это одно из любимых мест отдых горожан», - рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Пензенской области Сергей Мельников.

Уборка территорий в рамках Всемирного дня чистоты и «День Суры» - это гражданские акции, инициатива проведения которых исходит от обычных жителей. По мнению организаторов акций, если количество желающих принимать участие в подобных уборках с каждым годом будет расти, то Пенза сможет войти в число самых чистых городов страны.