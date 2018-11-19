Пензенцы приняли участие в закрытии всероссийской «Вахта Памяти-2018»

Когда среди нас не останется ветеранов Великой Отечественной войны, их место займут поисковики, - как хранители памяти и эксперты в деле увековечивания погибших фронтовиков. Об этом говорили на форуме-закрытии всероссийской «Вахты Памяти-2018» в Калуге. В его работе приняла участие и пензенская делегация.

Когда медаль красноармейца Якушко, найденную пензенскими поисковиками этим летом, передавали представителю Алтайского края, заполненный людьми зал приветствовал это событие стоя. 250 человек - поисковики, общественники , представлявшие 71 регион России, съехались в Калугу на церемонию закрытия всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». И каждому хотелось поделиться чем-то важным, о чем нельзя смолчать. Именно там впервые прозвучала информация, что род Якушко связан с Пензенской губернией.

«Дело в том, что эта семья в начале XX века, в поисках лучшей жизни в Сибири, убегая от ненавистных явлений, которые присутствовали в европейской части страны, переселились из Пензенской области в Топчихинский район Алтайского края», - рассказала представитель алтайского регионального отделения «Поискового движения России» Галина Буймова.

У поискового форума - множество целей и задач. И это не только подведение итогов полевых экспедиций.

«Мы говорим о деятельности школьных поисковых отрядов, потому что есть некоторые нюансы, которые необходимо разобрать, например, - нормативно правовое обеспечение поисковых работ и паспортизация воинских захоронений, это то, чем мы будем заниматься во время вне полевого сезона», - сказала руководитель пензенского отделения «Поискового движения России» Лариса Казакова.

Работа по увековечиванию памяти павших нуждается в доработке законодательства. Принятие соответствующих нормативных актов даст гарантию, что на территории военного кладбища однажды не появится строительная техника.

Пока единственный выход - переносить останки воинов на новое место. Одна из таких спасательных операций пройдет летом 2019 года на территории Карелии (16+). В ней примут участие пензенские поисковики, договоренность уже достигнута.

Еще одним местом проведения «Вахты Памяти-2019» (0+) станет Орловская область. С 1941 по 1943 годы там шли ожесточенные бои.

«В 1980 году потери насчитывали 250 тысяч человек. На сегодняшний день, проработав все архивы Министерства обороны, которые выложен в свободном доступе, эта цифра уже превысила 600 тысяч», - рассказал командир поискового отряда Вячеслав Леонов. (Орловская область)

В этом скорбном списке есть и несколько тысяч пензенцев. Наши земляки погибли, освобождая орловщину от врага. Организаторы форума обозначили наиболее актуальные для деятельности поисковиков темы - это встречи с молодежью, подготовка новых кадров для полевых экспедиций и организация выставок. В числе тех, с кого можно и нужно брать пример, - пензенские поисковики.

«Мне очень нравится, что они систематически работают в Беларуси, в первую очередь, потому что это касается их земляков, а не из-за желания съездить в эту республику. Уважаю такой подход, когда поисковики не просто скачут по регионам, а систематически накапливают информацию, и пополняют результатами своих работ архивы», - отметила ответственный секретарь общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поискового движения России» Елена Цунаева.

В ходе работы слета деятельность руководителя пензенского отделения «Поискового движения России» была отмечена благодарственным письмом Государственной Думы. Доверие организаторов акции пензенцы оправдают делом - работая в экспедициях на местах боев.