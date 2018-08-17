Пензенцы приняли участие в ярмарке вакансий

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17 августа 2018, 19:26Общество
Один из торговых центров Пензы на несколько часов превратился в ярмарку вакансий. Ее провел городской центр занятости населения по инициативе губернатора региона и министерства труда и социального развития.
В работе ярмарки приняли участие 25 организаций и предприятий различных сфер деятельности. Они представили около 800 вакансий. Кроме того, специалисты центра занятости населения провели консультации по профориентации, государственным гарантиям для безработных граждан, профессиональному обучению и переобучению.
«Мы увидел, что здесь заключатся контракты, подписываются документы. Есть люди, которые придут на эти предприятия. Надеюсь, что таким образом мы сделаем еще один шаг к ликвидации безработицы, и вселим уверенность в жителей региона», - сказал директор Центра занятости население Пензы Василий Смирнов.
В настоящее время на учете в Центре занятости населения города Пензы состоит около 2000 человек. Те, кто пришел на ярмарку, познакомились с банком вакансий, где в настоящее время содержится информация о 4000 свободных рабочих мест.
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