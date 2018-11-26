Пензенцы приняли участие в соревнованиях по чтению «Открытый рот»

В Пензе прошли соревнования по красивому чтению текстов «Открытый рот» (18+). На региональном отборочном этапе в библиотеке имени Лермонтова выступили семь человек.

Конкурсантам отвели на выступление от трех до пяти минут. Жюри обращало внимание не только на громкость и темп речи, но и на орфоэпические ошибки в произношении слов.

«Нужно максимально сосредоточиться, потому что оценки выставляются сразу. Участники до этого не видели текст, может быть, они с ним были знакомы, но не готовились дома заранее», - рассказал член жюри чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открытый рот» Константин Коломиец.

Каждому участнику предложили зачитать по три отрывка из зарубежной и отечественной прозы, а также поэзии. В итоге, лучшими стали сразу трое пензенцев. Они станут участниками финального раунда, победитель которого представит Пензенский регион весной 2019 года на всероссийском этапе в Самаре.