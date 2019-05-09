Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Центральным событием празднования Дня Победы, пожалуй, стало шествие «Бессмертного полка». В память о тех, кто погиб, кто вернулся с войны - дети, внуки и правнуки военного поколения прошли торжественным маршем по улицам Пензы и пронесли транспаранты с фотопортретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«Спасибо. Мы помним. Мы гордимся». С такими словами в единый людской поток соединились участники «Бессмертного полка». Их не произносили вслух - они в сердцах. Благодарность тем, кто пережил страшные события тех лет тем, кто трудился в тылу и, конечно, тем, кто на фронте с оружием в руках приближал день Великой Победы.

«Отец был участником боевых действий в Белоруссии, защищал Венгрию, дошел до Берлина с моим свекром», - рассказала жительница Пензы Лидия Моисеева.

«На фото - прадедушка. К сожалению, мало о нем знаю, только из рассказов бабушки, которой тоже уже нет, это ее папа, он был признан на фронт сразу, как началась война, а потом пропал без вести», - рассказала жительница Пензы Галина Гордеева.

Важнейшая акция объединяет поколения. На нее пришли дети, внуки, правнуки тех, кто не жалел себя ради будущих поколений, тех, кто боролся с фашизмом и победил. И эти герои тоже были в строю - на портретах и в мыслях каждого. Одни знают о своих героях совсем немного, другие - могут пересказать всю жизнь родных защитников Отечества. Но каждый точно знает, что пока жива память о них, живы и они.

«Несу портрет дедушки. Он участник двух войн - первой и второй мировой. После обеих вернулся домой. Еще несу фото дяди, он воевал в Сталинграде. Мы не знали, где он погиб, но два года назад, когда открыли архивы, из Волгограда ответили, что там стоит ему памятник», - рассказала жительница Пензы Валентина Бояркина.

«На фото - мои дедушки - Мелишев Михаил Васильевич и Петренко Петр Петрович. Первый - прошел войну, будучи водителем, второй - папин отец, был снайпером», - рассказала жительница Пензы Татьяна Майданова.

«Сегодня я с портретами своих дедушек, один из них погиб на войне, служит на Восточном фронте. Со мной - мои дети и внук. Участвую первый год», - признался руководитель регионального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Олег Шибаев.

В этом словно неиссякаемом потоке выделялись ребята в красных футболках и в фуражках. Это юнармейцы. Более 50 школьников впервые понесли флаг в парадном расчете.

«Ребята пришли с родителям, кто-то - с руководителями. Они и до этого участвовали, просто, наверное, сегодня их выделяет единая форма», - сказал руководитель регионального отделения всероссийского движения Юнармия Вячеслав Старшев.

И в этот день каждый участник акции, каждый ребенок, внук и правнук победителей, думая о героях войны, мечтает, чтобы их слова благодарности и любви были услышаны.

«Увидели бы, какая жизнь прекрасная. Все есть, а тогда жили бедно, а сейчас все хорошо», - сказала жительница Пензы Вера Баусова.

«Очень гордимся ими и любим, не передать», - призналась жительница Пензы Елена Володина.

74 года прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но это «река» людей - «Бессмертный полк» - доказательство того, что никто не забыт и ничто не будет забыто.

Пока нельзя сказать точно, сколько пензенцев решили стать частью этого грандиозного шествия. По подсчетам специалистов, в рядах «Бессмертного полка» должно быть около 45 тысяч человек. И даже без фотографии, и даже не зная имен своих родных, участвовавших в войне, но шагая плечом к плечу в одном строю, понимаешь, как это важно - объединиться и пройти вместе в этот день под мирным небом.