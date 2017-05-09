09 мая 2017, 17:02Общество Рекордное число пензенцев приняло участие в шествии «Бессмертного полка» Уходит поколение победителей. С каждым годом остается все меньше свидетелей тех страшных лет, но память об их подвиге должна жить вечно. Чем дальше эти события уходят в историю, тем выше ответственность современников перед потомками. Чтобы и дальше помнили о поколении, которое сражалось за Родину и отстояло ее независимость, по улицам Пены прошел «Бессмертный полк». В 72-ю годовщину Победы во всероссийской мемориальной акции приняло участие небывалое количество пензенцев. По предварительным данным, шествие «Бессмертного полка» собрало около 20 тысяч человек.

Та же улыбка и те же глаза, внуки - ровесники дедов, прабабушкины черты - у повзрослевших внучек. Разглядывая удивительные сходства потомков с лицами предков на потертых фотографиях, становится ясно - забыть героев невозможно. Особенно теперь, когда ежегодно пензенцев, взявших в руки штендеры, становится все больше. «Бессмертный полк» просто акцией не назовешь, кажется, будто людской поток неиссякаем.



За 72 года сменилось ни одно поколение. Но память о более 200 тысячях пензенцев, погибших на полях сражений, тех, кто не выдержал пыток в концлагерях или пропал без вести - жива.

В каждой семье - свой победитель, а то и не один. Не удивительно, что по этим историям можно воссоздать хронологию Великой Отечественной.



Вряд ли кто-то из участников Великой Отечественной войны, каждую секунду рискуя жизнью под вражескими пулями, не мечтал вот так пройти по улицам в мирное время. Спустя годы победный марш героям, не дожившим до наших дней, дарят их благодарные потомки.

Общество

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