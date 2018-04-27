Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного афганского батальона»

В Пензе впервые прошел «Бессмертный афганский батальон». 136 штандартов с именами и фотографиями погибших и пропавших без вести уроженцев Пензы. Их пронесли школьники. В колонне прошли ветераны, родственники погибших, общественники и активисты, приехавшие из районов области. Шествие приурочили шествие к памятной дате 27 апреля. Неофициально она считается в Пензе Днем памяти погибших и пропавших в Афганистане без вести.

Это была единственная дата, которая на тот момент считалась точно зафиксированной исторически. 27 апреля - День апрельской революции в Афганистане. В Пензе - это неофициальная дата памяти погибших в этом военном конфликте. Потребность делиться страшными воспоминаниями и сведениями о погибших товарищах появилась еще до официального завершения войны и утвержденных в России дней ввода и вывода войск. Ветераны ежегодно собираются у монумента «Разорванная звезда». Имена и фамилии погибших по годам перечислены на памятных плитах. Сейчас афганцы рассчитывают увековечить в камне имена всех погибших пензенских воинов-интернационалистов.

«Вспоминаю товарища, учились вместе в техникуме, а потом и служили, он погиб в 1987 году во время боевых действий», - рассказал ветеран войны Сергей Копрянцев.

В 2018-м к именам и лицам - особое внимание. В Пензе впервые проходит «Бессмертный афганский батальон». 136 погибших и пропавших без вести, 136 штандартов. Их доверили кадетам школы №70. К колонне присоединились порядка 150 ветеранов, близкие погибших и все, кому важно стать частью народной памяти.

«В Пензе шествие проходит впервые, и, если народ поддержит и посчитает нужным, то сделаем это мероприятие традиционным», - рассказал председатель правление пензенской региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Среди штандартов - простые фотографии, вставленные в рамку. Так частью батальона стали Валерий Степанов и Петр Глазов - уроженцы Малосердобинского района. С их портретами прошел Виктор Степанов. Он также служил в Афганистане и теперь преподает в кадетском классе. Мужчина привез с собой своего сына.

«Петр Глазов погиб в 1986 году, совершил подвиг. Были с группой на заминированном участке, он не полностью ее обезвредил, так как она была с часовым механизмом, он, поняв это, накрыл ее собой. Погиб, но друзья-сослуживцы остались невредимы», - рассказал он.

Финальной точкой «Бессмертного афганского батальона» стал сквер «Бессмертного полка». Как говорят сами ветераны войны, это знак преемственности и просьба к предкам принять погибших в афганском конфликте в свои ряды.