Пензенцы приняли участие в санитарной пятнице

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11 октября 2019, 19:14Общество
Ранним утром пензенцы вышли на улицу для того, чтобы сделать город чище. В рамках месячника по благоустройству прошла санитарная пятница. Она предварила областной субботник, который состоится в регионе 12 октября (0+).
Грабли и метлы - не привычные инструменты для работников одного из предприятий Железнодорожного района Пензы. Однако на несколько часов они примерили на себя профессию дворника и приняли участие в санитарной пятнице. Уборка шла на прилегающих территориях. На помощь пришла и спецтехника. Осенью главной проблемой становятся опавшие листья.
«Вывозим природный мусор на машинах, бытовой нет. Люди, которые рядом живут, стараются не загрязнять территорию», - сказала участница акции по уборке Юлия Федосеева.
«Люди ответственно относятся ко всем мероприятиям, и мы держим свою территорию в чистоте и порядке. Это у нас заведено. Думаю, что так и на других предприятиях», - рассказал участник акции Валерий Агапов.
Санитарная пятница стала частью месячника по благоустройству. Он стартовал по инициативе губернатора Ивана Белозерцева 26 сентября. С тех пор в нем приняло участие уже несколько тысяч человек. Несмотря на это, предстоит сделать еще немало.
«В основном, это будет уборка несанкционированных свалок, зачистка территории в районе контейнерных площадках, чтобы наш город был как можно чище», - сказала заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Корязова.
Не остались в стороне от санитарной пятницы и сотрудники телерадиокомпании «Экспресс». На уборку вышли редакторы, журналисты, монтажеры, операторы и менеджеры.
«В жизни человека всегда и везде должно быть чисто. Это нормально и необходимо, как внутренняя гармония душевная», - отметил редактор новостной службы телеканала «Экспресс» Евгений Иналдиев.
Санитарная пятница стала подготовкой к главному событию месячника по благоустройству. 12 октября в Пензенской области пройдет региональный субботник. Месячник завершится 26 октября.
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