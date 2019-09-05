Пензенцы приняли участие в реконструкции боя за Шевардинский редут

Пензенцы стали участниками вoeннo-иcтopичecкого пpaздника «Дeнь Бopoдинa». Масштабная реконструкция прошла нa Бopoдинcкoм пoлe в Moжaйcкoм paйoнe Московской области. В команду пензенских реконструкторов вошли восемь человек. На протяжении трех дней они вместе с участниками из других регионов и стран жили на территории палаточного лагеря и проводили учения.

Не успев отдохнуть от всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле», пензенские реконструкторы с головой погрузились в историю бородинского сражения. Несколько дней назад они вернулись из легендарного исторического места - государственного музея заповедника «Бородинское поле». Три дня учений ради того, чтобы реконструировать бой за Шевардинский редут. Он считается прологом Бородинского сражения.

«Когда мы стояли около пушки, по нам французы сделали залп и пошли в штыковую атаку. Если честно, я тогда не совсем заметил, что все вокруг упали и решил отыграть роль тяжелораненого солдата», - рассказал участник военно-исторического клуба «Аванспост» Михаил Кулапин.

Быт того времени вместе с другими участниками реконструкторы из Пензы воссоздали на территории палаточного лагеря. Там на протяжении всего периода подготовки к кульминации пензенцы жили вместе с реконструкторами из других регионов и стран.

«Мы говорили на ломаном английском и французском, водили хороводы, пели старинные военные песни. Надо сказать, что, наверное, сейчас историческая реконструкция недооценена, потому что это хороший способ наладить отношения между странами», - отметил руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

После поездки участники военно-исторического клуба займутся разбором вещей. Однако далеко сабли, костюмы и предметы быта они убирать не намерены - их будут приводить в порядок, а полученный опыт на Бородинском поле пензенцы намерены использовать на всероссийском историческом фестивале «Марсово поле» (0+) в 2020 году.