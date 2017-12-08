Пензенцы приняли участие в олимпиаде по программированию

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08 декабря 2017, 19:03Образование
В Пензенской области впервые провели открытую олимпиаду школьников по командному программированию. Турнир в таком формате - это новый вид проверки знаний по информатике.
В Губернском лицее было непривычно многолюдно. Впервые в стенах учреждения и в области в целом прошла открытая олимпиада по школьному программированию. Участие в ней приняли 10 команд, по четыре человека в составе каждой.
«В реальном мире, индивидуальным программированием никто не занимается, потому что программы делают большие команды», - сказал директор губернского лицея-интерната для одаренных детей Дмитрий Поздняков.
Школьная олимпиада почти не отличается по сложности от студенческой. За четыре часа участники должны были выполнить шесть заданий. Для удачного выполнения всех заданий главное - грамотное распределение обязанностей в команде.
«В олимпиаде представлены разноплановые задания, ориентированные на среднего программиста и на школьный уровень. Есть задания, которые построенные на серьезных алгоритмах, которые требуют знания серьезного программирования», - рассказала председатель открытой олимпиады Губернского лицея по командному программированию Эльвира Акчурина.
По итогам олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов получили ценные призы. Командный турнир по информатике - это, прежде всего, возможность для школьников набраться опыта, чтобы участвовать в более престижных состязаниях.
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