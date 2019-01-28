Пензенцы приняли участие в спортивном празднике «Зимушка-зима»

На зимнем празднике эффектным был не только выезд снегурочки на снегоходе, отличился и Дед Мороз. На этот раз он не обошелся традиционными играми «Заморожу» и «Рукавичка», а еще спел. Его музыкальная композиция про зиму произвела настоящий фурор.

Зажигательная музыка, веселая дискотека, игра «Ручеек» - и это только разминка. Затем юных спортсменов ждали настоящие соревнования - перетягивание каната, преодоление темного туннеля и командная версия игры «Камень, ножницы, бумага». Того, кто замерз на зимнем ветру, ждал горячий чай и вкусная каша из полевой кухни.

Детская лига плавания «Поволжье» проводит праздник под названием «Зимушка-зима» (0+) четвертый год подряд. Он всегда становится настоящим подарком для всех любителей активного образа жизни.