Пензенцы приняли участие в спортивном празднике «Зимушка-зима»

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28 января 2019, 19:26Культура
В парке культуры и отдыха имени Белинского Пензы состоялся спортивный праздник «Зимушка-зима». Инициатором его проведения выступила детская лига плавания «Поволжье».
На зимнем празднике эффектным был не только выезд снегурочки на снегоходе, отличился и Дед Мороз. На этот раз он не обошелся традиционными играми «Заморожу» и «Рукавичка», а еще спел. Его музыкальная композиция про зиму произвела настоящий фурор.
Зажигательная музыка, веселая дискотека, игра «Ручеек» - и это только разминка. Затем юных спортсменов ждали настоящие соревнования - перетягивание каната, преодоление темного туннеля и командная версия игры «Камень, ножницы, бумага». Того, кто замерз на зимнем ветру, ждал горячий чай и вкусная каша из полевой кухни.
Детская лига плавания «Поволжье» проводит праздник под названием «Зимушка-зима» (0+) четвертый год подряд. Он всегда становится настоящим подарком для всех любителей активного образа жизни.
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