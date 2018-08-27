Пензенцы приняли участие в акции «Ночь кино»

27 августа в России отмечают День отечественного кинематографа. По всей стране проходят различные фестивали и акции. К одной из них - «Ночь кино» - в минувшие выходные присоединилась и Пензенская область.

В библиотеке имени в этот вечер главными звездами стали фильмы, которые выбрали на всероссийском голосовании: «Рубеж» (12+), «Танки» (12+), «Последний богатырь» (12+).

«Говорят, что хорошие фильмы, в кинотеатр на него не успел сходить. Интересно, чем может похвалиться отечественный кинематограф», - сказал участник акции Илья Куйдич.



Пенза поддерживает акцию «Ночь кино» (12+) в третий раз. За это время она стала не менее популярна, чем «Ночь музеев» (6+). Очереди были на всех площадках. Как и в традиционном кино, каждому на руки выдавали по билету, где указаны время, название фильма, место и ряд.

«Мы объявили регистрацию заранее, бесплатную, конечно, просто для удобства зрителей, чтобы они сами выбрали удобные места», - сказала организатор акции Екатерина Аксенова.

«Ночь кино» дает возможность увидеть отечественные киноленты в лучшем качестве и на большом экране. Среди зрителей оказалось немало людей пожилого возраста.

«Не хожу в кинотеатры, а тут удобно, живу неподалеку. Получила огромное удовольствие, жаль, что такое только раз в год бывает», - рассказала участница акции Тамара Шашкова.

Центром притяжения в этот вечер стала не только областная библиотека имени Лермонтова. В регионе открылись десять площадок, из них пять - в Пензе. В 2018-м сюрпризом стало появление кинозала на свежем воздухе.

«Главное, что возрастает интерес зрителя к отечественному кино, и, конечно, очень хочется, чтобы оно развивалось, его становилось больше, оно достигло самого высокого художественного уровня», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Перед началом каждого сеанса пензенцев ждала насыщенная развлекательная программа - тематические мастер-классы, показ советских мультфильмов и обсуждения кинофильмов.

Организаторы обещают, что в 2019 году в рамках акции «Ночь кино» (12+) в регионе появятся еще несколько площадок для просмотра фильмов.