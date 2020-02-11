Пензенцы принимают участие в юбилейном съезде НКО России

Делегация Пензенской области принимает участие в работе юбилейного съезда некоммерческих организаций России. Мероприятие проходит с 11 по 13 февраля на площадке социально-культурного центра РГСУ в Москве.

В работе съезда принимают участие более 800 человек. Среди них - представители Совета Федерации, Госдумы, Федерального Собрания РФ, органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным пресс-центра правительства Пензенской области, от региона в форуме принимают участие лидеры некоммерческих организаций: председатель регионального отделения Союза женщин России, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ольга Чистякова, директор автономной некоммерческой организации «Центр образования «Интеллект-Пенза», член Общественной палаты Пензенской области Екатерина Кузнецова и другие.

В программу съезда включены пленарные заседания, посвященные государственной политике в области развития некоммерческого сектора РФ, защиты проектов, выставки, семинары, мастер-классы и многое другое.

«Основные мероприятия всероссийского форума посвящены вопросам совершенствования системы взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления, развитию социального предпринимательства в некоммерческом секторе, участию некоммерческих организаций в оказании социальных услуг населению», – подчеркнула Ольга Чистякова, пишет ИА «Пенза-Пресс».