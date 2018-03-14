Пензенцы принимают участие в семинаре для волонтеров

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14 марта 2018, 15:34Общество
Первая обучающая сессия волонтеров «Поколения Бессмертного полка» (12+) проходит с 13 по 16 марта в Сочи. В ней приняли участие пензенцы
Пензенскую область представляют руководитель штаба «Бессмертный полк России» в регионе Олег Шибаев, координатор движения по Каменскому району Валентин Данилушкин, общественный деятель Сергей Дворянкин, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Благодаря сессии участники повысят свои навыки в сфере организации патриотических мероприятий, моделировании социальных проектов, познакомятся с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности и выработают новые идеи по реализации добровольческих проектов в регионах РФ.
Отмечается, что в результате реализации проекта будут созданы добровольческие региональные штабы в субъектах РФ, районные штабы в малых городах и сельских поселениях, ряды добровольцев и волонтеров будут готовы участвовать и создавать новые патриотические проекты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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