Пензенцы принимают участие в экосмене в «Артеке»

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20 октября 2017, 14:01Образование
В Международном детском центре «Артек» открылась экологическая смена. Участие в ней приняли и пензенские эколидеры.
Экологическое мероприятие призвано сформировать экологическую культуру и воспитать у подрастающего поколения любовь к природе. Участие приняли победители федерального этапа акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» в номинации «Эколидер».
«Пензенскую область представляют учащаяся 11 класса школы села Липовка Башмаковского района и ученица 10 класса тамалинской школы», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Юные экологи поделятся опытом проектной деятельности, связанной с защитой окружающей среды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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